13 человек госпитализированы после ночной атаки дронов на Торопец

Погибших нет

При падении обломков беспилотников в Тверской области пострадали 13 человек.

Им потребовалась госпитализация. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщили в региональном Минздраве. Погибших нет.

Еще 15 получивших ранения людей осматривают доктора, уточнил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Город Торопец в Тверской области подвергся массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 18 сентября. Губернатор региона Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения. В настоящий момент жители могут вернуться в свои дома. Здания, поврежденные из-за падения обломков беспилотников, будут отремонтированы.

По данным СМИ, Украина намеревалась атаковать в Торопце склады с боеприпасами.

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