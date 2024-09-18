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СМИ сообщили о разводе Преснякова

15:37
  • среда
  • 18 сентября 2024

Говорят, супруга артиста вернулась из Америки в Россию

В 2017 году Никита Пресняков, старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, женился на своей избраннице Алене Красновой. После начала СВО супруги покинули Россию, перебравшись жить в Америку. Краснова регулярно на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" публиковала фотографии и видео из США. А теперь неожиданно выложила кадры, сделанные в Москве.

Поползли слухи о проблемах в браке Преснякова и Красновой. Ряд СМИ и вовсе выдал информацию, что Никита и Алена развелись. Однако в сетевые сыщики сомневаются в том, что Никита и Алена расстались. Они обратили внимание, что Пресняков и Краснова до сих пор подписаны друг на друга в социальных сетях, более того, она продолжает лайкать его публикации. По мнению интернет-пользователей, так бывшие супруги обычно не поступают.

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