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Болгар хочет отобрать у Дурова половину Telegram

15:58
  • среда
  • 18 сентября 2024

Пара прожила вместе порядка десяти лет

Называющая себя матерью троих детей миллиардера, основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар выложила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" свежую публикацию, в которой написала, что считает мессенджер совместно нажитым с предпринимателем имуществом.

Ирина сообщила, что на протяжении десяти лет жила с Павлом,  что в некоторых странах такие отношения приравниваются к официальному браку в отношении имущественных прав. При этом она отметила, что доступ к семейным активам имела через соглашения и доверенности, позволявшие их использовать, но не обеспечивавшие "полной защиты прав и интересов".

"Все значимые семейные активы были зарегистрированы на его имя. Мне давали обещания, что у нас с детьми всегда будет доступ к семейным ресурсам, несмотря на то что наш брак официально не зарегистрирован. А совместно приобретенное имущество, включая мессенджер Telegram, зарегистрировано исключительно на его имя. Несколько лет было потрачено на поиски дорогой недвижимости, которая могла бы стать домом для детей, но эта недвижимость так и не была приобретена для нас. Все устные и письменные соглашения были нарушены", - пожаловалась Болгар.

Ранее Ирина подала в суд на Павла, обвинив его в насилии по отношению к их ребенку. Кроме того она пожаловалась, что Дуров перестал выплачивать алименты на детей.

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