Киев заинтересован в наращивании участия в конфликте Вашингтона и Брюсселя

Пока одни депутаты Верховной рады Украины вели в соцсетях прямые эфиры, показывая народу новые фокусы своих коллег, другие блокировали трибуну. Парламент провалил голосование, на котором решался вопрос о переименовании 333 городов и других населенных пунктов. Например, прифронтовой сейчас поселок Новопсков на севере ЛНР радикалы хотят назвать Айдаром. А город Синельниково - Роднопольем. Для принятия законопроекта голосов не хватило.

В бюджет следующего года Верховная Рада согласилась заложить почти 4 триллиона гривен на военные расходы. Эта сумма равна затратам в этом году, и дополнительных ресурсов без западной помощи у Киева нет. Однако, с другой стороны, голосование может означать, что режим Зеленского предполагает продолжение боевых действий на весь 2025 год.

Французская пресса пишет о возможной альтернативе. Якобы Украина рассчитывает получить от Байдена приглашение в НАТО до его ухода из Белого дома. Журналисты упорно называют фантазии Зеленского "планом победы". Что в нем написано по существу, рассказывает японское информационное агентство: "План Зеленского будет включать подробный список необходимых военных ресурсов, запрос на атаки российской территории с использованием ракет большой дальности. В плане, основные положения которого обнародованы впервые, также подчеркивается необходимость инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс".

Сейчас о возможных ударах по России рассуждает едва ли не каждая газета, как в прошлом писали о танках "Абрамс". Кстати, большинство из тех, что были в распоряжении ВСУ, уничтожены. Уходящий генсек НАТО Столтенберг заявил, что поддерживает Британию и Францию. Якобы удары западным оружием по международно признанной территории России не станут "красной линией" и не втянут альянс в конфликт. В Кремле такую позицию уже назвали опасной.

"Такое показное желание не принимать серьезно во внимание заявления российского президента - это шаг абсолютно недальновидный. Я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга. Ясно, что через очень короткий период времени ему уже не нести ответственности за сказанные слова. Но позиция чрезвычайно провокационная и опасная", - отметил Дмитрий Песков.

Всем очевидно: новый виток эскалации будет. При этом Россия выдерживает мощь НАТО. Военную составляющую конфликта проанализировал Французский центр разведывательных исследований. И там пришли к выводу, что западные стратеги совершили роковую ошибку, поставив ВСУ в полную зависимость от Североатлантического альянса.

"НАТО навязал Киеву оперативно-тактическую модель, основанную на военной доктрине альянса, которая больше не отражает реальность. Когда украинская армия оказалась неспособной выполнить поставленную перед ней задачу, НАТО усилил свое участие, пока не взял на себя стратегический и оперативный контроль на поле боя", - говорится в статье.

Вот только когда киевский режим потерпит поражение, военная неэффективность НАТО будет очевидна всем. Вот что говорит один из кандидатов в президенты США Джилл Стайн: "Мы вносим беспорядок в этом мир. Со времён Второй мировой войны США провели около 80 операций по смене режима. Мы уже довольно давно проводим геноцид по всему миру, и это начинает нас догонять. Центр силы смещается. Мы больше не можем отдавать приказы всей планете. Нам нужно повзрослеть и стать частью глобального сообщества".

Пока же в Североатлантическом альянсе продолжают нарушать обещание, данное много лет назад о не расширении НАТО на Восток. Эстония открыла новую военную базу у границы с Россией - она предназначена для быстрого размещения войск союзников.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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