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Путин отметил огромный вклад женщин в достижение национальных целей

17:58
  • среда
  • 18 сентября 2024

Только в бизнесе заняты 6 миллионов россиянок - это на треть больше, чем год назад

Владимир Путин в телефонном разговоре с бразильским коллегой Луисом да Силвой изложил принципиальную позицию нашей страны по урегулированию украинского кризиса. Также российский лидер выразил готовность помочь Бразилии в преодолении масштабных природных пожаров. Президенты говорили о развитии сотрудничества в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике и торговле. И условились лично встретиться на октябрьском саммите БРИКС в Казани.

Привет от президента Бразилии передал Владимир Путин участницам Евразийского женского форума в Петербурге. Обращаясь к ним, глава государства отметил огромный вклад женщин в достижение национальных целей развития страны. Только в бизнесе заняты 6 миллионов россиянок - это на треть больше, чем год назад.

В северную столицу съехались полторы тысячи участниц форума. Все они являются лидерами в своих сферах, а опыт в управленческой и творческой работе имеет огромное значение для миллиардов жителей планеты, считает президент.

"Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн", - сказал глава государства.

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