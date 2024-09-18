ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блиновскую оставили за решеткой еще на полгода

16:17
  • среда
  • 18 сентября 2024

Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов"

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения. Таким образом Елена Блиновская задержится в СИЗО до февраля 2025 года.

Напомним, что Савеловский суд столицы, где уже идут слушания дела по существу, в середине августа принял решение продлить арест "королеве марафонов" еще на полгода. Однако сама Блиновская с этим не согласилась и подала апелляцию.

Следующее заседание состоится 26 сентября, передает РИА Новости.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле прошлого года при попытке покинуть страну. Сначала она находилась под домашним арестом, но затем из-за нарушения его условий была отправлена в СИЗО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Елена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.