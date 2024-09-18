Блиновскую оставили за решеткой еще на полгода

Мосгорсуд отклонил жалобу "королевы марафонов"

Сегодня, 18 сентября, стало известно, что суд отклонил апелляционную жалобу защиты на продление меры пресечения. Таким образом Елена Блиновская задержится в СИЗО до февраля 2025 года.

Напомним, что Савеловский суд столицы, где уже идут слушания дела по существу, в середине августа принял решение продлить арест "королеве марафонов" еще на полгода. Однако сама Блиновская с этим не согласилась и подала апелляцию.

Следующее заседание состоится 26 сентября, передает РИА Новости.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле прошлого года при попытке покинуть страну. Сначала она находилась под домашним арестом, но затем из-за нарушения его условий была отправлена в СИЗО.

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