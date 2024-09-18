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Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО

16:50
  • среда
  • 18 сентября 2024

Более 30 компаний стали резидентами центра "Феникс"

Производители реабилитационного оборудования — резиденты центра ассистивных технологий "Феникс" активно оказывают помощь участникам специальной военной операции и их близким при поддержке Правительства Москвы. Так, компания Ccover производит косметические оболочки на протезы нижних конечностей.

"Специально для участников СВО мы сделали гибкие оболочки, которые могут выдержать в любых жизненных ситуациях. Их практически невозможно сломать, при этом они сохраняют функцию восполнения потерянного объема конечности", — рассказал соучредитель и директор по развитию компании Ccover Дмитрий Скорняков.

А АО "Московское протезно-ортопедическое предприятие" изготавливает все виды протезно-ортопедических изделий.

"Медицинская реабилитация — это важный аспект помощи инвалидам, особенно тем, у кого есть травмы. Каждый случай получения протезов уникален. В реабилитации инвалидов, которые перенесли ампутацию, особенно важно раннее протезирование — оно проводится сразу после потери конечности. Наши филиалы работают как по прямым контрактам с Министерством обороны Российской Федерации, так и по контрактам Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с участниками СВО, имеющим специальные рекомендации для получения высокотехнологичных протезов как в стационаре, так и амбулаторно", - рассказал директор предприятия Владимир Гордеев.

Компания "Динамика" занимается реализацией современного подхода к этапам и процедурам протезирования верхних и нижних конечностей модульного типа с микропроцессорным управлением.

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Центра ассистивных технологий "Феникс"
Центра ассистивных технологий "Феникс"
Реабилитационный центр для бойцов СВО
Реабилитационный центр для бойцов СВО
Реабилитационный центр для бойцов СВО
Реабилитационный центр для бойцов СВО
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