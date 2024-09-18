Экс-адвоката Пашаева отправили в СИЗО

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В Москве избрали меру пресечения бывшему адвокату Эльману Пашаеву по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Московским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года, передает РБК. Заседание проходит в закрытом режиме.
Задержание произошло накануне. СК установил, что в феврале Пашаев провел встречу с Алексеем Блиновским - мужем "королевы марафонов". И убедил в том, что у него есть возможности освободить его и супругу Елену от уголовной ответственности. За это он получил 18 с половиной миллионов рублей. И еще - 300 тысяч долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы. Меру пресечения избирает военный суд, так как Пашаев на сегодняшний момент считается военнослужащим.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram