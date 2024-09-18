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Москвичи собрали свыше 4,2 млн товаров для жителей новых регионов

17:10
  • среда
  • 18 сентября 2024

В пункты приема переданы продукты, одежда, детские товары и другие предметы первой необходимости

С начала работы штабов "Москва помогает" жители столицы собрали более 4,2 миллиона единиц гуманитарных товаров. Их отправляют в новые и приграничные регионы России.

Более 67,7 тысячи горожан и 597 столичных организаций передали в пункты приема продукты, одежду, детские товары и другие предметы первой необходимости.

В столице открыто 14 пунктов, большинство из них работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Карту расположения и время работы штабов можно посмотреть на сайте акции и выбрать ближайший.

Кроме того для работы пунктов создали волонтерский корпус. К нему присоединились уже более 15,6 тысячи человек. Они ежедневно принимают товары у москвичей, проверяют сроки годности, сортируют по категориям, упаковывают в коробки и готовят гуманитарный груз к транспортировке.

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