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Владимир Познер возвращается на Первый канал

17:45
  • среда
  • 18 сентября 2024

Он будет вести новую передачу

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на премьере нового сезона выступил с важной новостью. Он объявил о том, что Владимир Познер будет вести новую передачу "Турецкая тетрадь". Кроме того в эфир с обновленной студией вернется скандально известное ток-шоу "Пусть говорят", ее ведущим останется Дмитрий Борисов, передает РБК.

Напомним, что авторская программа Владимира Познера выходила на "первой кнопке" с 2008 года, но ее прекратили показывать с начала СВО. Кроме того в связи со спецоперацией телеканалы поставили на паузу выход развлекательных передач.

В недавнем интервью Владимир Познер, кстати, упоминал, что снял для Первого канала большой фильм о Турции. Он ждал заключения руководства. По всей видимости, его решение оказалось положительным.

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