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СК возбудил уголовное дело после стрельбы в офисе Wildberries

17:35
  • среда
  • 18 сентября 2024

Погибли два человека

По факту происшествия со стрельбой у офиса Wildberries в Москве возбуждено уголовное дело, пострадали семь человек, два погибло, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Ранее основательница "Ягодок" Татьяна Бакальчук в своем телеграм-канале прокомментировала происшествие. По ее словам, в офис хотел проникнуть ее супруг Владислав.

"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве... Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", - сообщила она.

Бакальчук обратилась к правоохранительным органам публично разобраться в этой ситуации.

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