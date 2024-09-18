В Ливане произошли новые взрывы устройств "Хезболлы"

В магазинах сотовой связи и жилых домах сдетонировали ноутбуки и телефоны

Срочные новости приходят из Ливана и Сирии о новых взрывах беспроводных устройств связи. На этот раз сдетонировали более 500 раций, радиоприемников и автомагнитол. Поступает информация о возгорании начиненных электроникой скутеров и автомобилей.

Есть данные о жертвах и большом числе раненых в Бейруте и других крупных городах. Один из взрывов прогремел во время похорон членов "Хезболлы", погибших накануне. А в магазинах сотовой связи и жилых домах сдетонировали ноутбуки и телефоны. Некоторые здания уже горят.

Первая волна атаки была накануне - в результате подрыва пейджеров в Ливане погибли 12 человек и почти 3 тысячи пострадали. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала произошедшее чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

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