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Алсу нанесла неожиданный удар бывшему мужу

18:31
  • среда
  • 18 сентября 2024

Певица не намерена так легко отпускать экс-супруга

Недавно Алсу оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары осталось трое детей: дочки Сафина и Микелла и сын Рафаэль. Отметим, что певица потребовала не только развода, но и раздела совместно нажитого имущества.

Стало известно, что артистка подала иск в суд в Великобритании, чтобы там решили судьбу ее имущества. Не секрет, что Алсу уже более 20 лет имеет британское гражданство. Как телеграм-каналу SHOT сообщил адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский, наличие гражданства Великобритании не помешало Алсу развестись по российскому паспорту, но делить совместно нажитое на десять миллиардов рублей, возможно, придется в Лондоне.

"Для меня это неожиданный ход, поскольку всё перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там. Конечно, британский суд встанет на сторону своей подданной", - заключил Добровинский.

Напомним, что в числе совместного имущества у Алсу и Яна Абрамова называются квартира в Лондоне недалеко от стадиона для крикета "Лордс крикет граунд", дома на Кипре, в США, Франции и Монако.

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