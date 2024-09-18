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"Никогда я не жила за счет мужчин": Марина Федункив выступила с признанием

19:26
  • среда
  • 18 сентября 2024

Актриса заговорила начистоту

В 2021 году Марина Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Для многих этот брак стал полной неожиданностью. Актриса, впрочем, никогда не делилась подробностями личной жизни, несмотря на имидж озорной хулиганки. В Сети даже поползли слухи, что якобы артистка согласилась на брак по расчету. Меж тем недавно появилась информация, что Федункив ждет ребенка. Сама актриса неоднозначно прокомментировала эти данные.

Марина продолжает работать. Так, актриса приняла участие в съемках нового шоу "Теория". Она призналась, что не все мужчины могут принять и простить успех своей женщины, если они сами не самодостаточные. Кстати, супруг актрисы, который значительно моложе нее, работает в крупной компании, прилично зарабатывает и может легко содержать жену, однако Марина сама не хочет бросать работу.

"Я человек, который работает всю свою жизнь. Никогда я не жила за счет мужчин", - заявила актриса.

Федункив призналась, что у нее есть страх, потому что в ее профессии нельзя останавливаться, ведь "сегодня ты востребован, а завтра — нет".

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