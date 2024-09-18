Путин поблагодарил женщин России за труд на благо общества

В Санкт-Петербурге начал работу четвертый Евразийский женский форум

Яркое дефиле в костюмах, символизирующих государственные флаги, Вивальди в исполнении тандема робота и человека, волна рук над Думским залом - так красиво Санкт-Петербург принимает женщин-лидеров из разных уголков планеты.

Участниц четвертого Евразийского женского форума поприветствовал Владимир Путин: "Человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга. На предыдущих форумах был дан старт и многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АТЭС и "Женской двадцатки".

Главная тема форума в этом году - "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". Именно слабая половина человечества, отметил президент, сейчас и есть та самая "мягкая сила", которая способна укрепить современный мир, ставший вдруг таким хрупким.

"Как всегда, женский взгляд выделил самое главное. Только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни. И самое главное - вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны. Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Убеждён, что вы поддерживаете наши инициативы и будете их проводниками в своих государствах", -добавил Путин.

Среди спикеров форума - представители Канады, Индии, Турции и Сербии, Кипра, Вьетнама, Мексики, Китая, Королевства Бахрейн и многих других государств. Владимир Путин подчеркнул особый вклад российских женщин в развитие страны:

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания. Уверен, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют мои чувства и могут сказать слова благодарности женщинам своих государств. Поскольку жизнь убедительно доказывает: только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии", - отметил российский лидер.

В течение трех дней в Таврическом дворце будут проходить деловые встречи, дискуссии и диалоги. В повестке - более 100 мероприятий на самые разные темы, от экологии и медицины до политики и бизнеса. В каждой из этих сфер сейчас происходят поистине тектонические сдвиги, характерные для нынешнего непростого рубежного времени, полного конфликтов и противоречий.

"Женщинам, которым свойственны эмпатия, милосердие, должны отстаивать принципы равноправия, открытости, справедливости международной политики и общего процветания. Именно женщина должна быть в авангарде миропорядка многополярного мира", - подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

И их много таких, готовых вести за собой. Политические деятели, предприниматели, ученые, эксперты, лидеры социальных проектов, сумевшие добиться успеха в том мире, который долгое время было принято считать исключительно мужским, и при этом не потерявшие свою природную суть - не только побеждать, но еще созидать.

В работе четвертого Евразийского женского форума принимают участие представительницы из 126 государств - это подавляющее большинство стран на планете. Потому можно уверенно говорить, что этот форум сейчас является самой крупной площадкой в мире, где обсуждается роль женщины в современном обществе.

Результатом работы форума по традиции станет итоговый документ, который объединит актуальные идеи и позиции его участников по всем ключевым вопросам глобального развития. Его направят во все международные организации и в ряд государственных органов по всему миру.

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