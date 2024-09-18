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Путин поблагодарил женщин России за труд на благо общества

22:26
  • среда
  • 18 сентября 2024

В Санкт-Петербурге начал работу четвертый Евразийский женский форум

Яркое дефиле в костюмах, символизирующих государственные флаги, Вивальди в исполнении тандема робота и человека, волна рук над Думским залом - так красиво Санкт-Петербург принимает женщин-лидеров из разных уголков планеты.

Участниц четвертого Евразийского женского форума поприветствовал Владимир Путин: "Человечество столкнулось с очень сложными проблемами, и решать их можно только сообща, с учетом интересов друг друга. На предыдущих форумах был дан старт и многим конкретным инициативам, в том числе укреплению взаимодействия в рамках БРИКС, АТЭС и "Женской двадцатки".

Главная тема форума в этом году - "Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество". Именно слабая половина человечества, отметил президент, сейчас и есть та самая "мягкая сила", которая способна укрепить современный мир, ставший вдруг таким хрупким.

"Как всегда, женский взгляд выделил самое главное. Только на прочной основе доверия, открытости, взаимопонимания и контактов в самых разных областях человечество может решать трудные социальные проблемы, обеспечивать экономическое благополучие и технологическое развитие, преодолевать бедность, неравенство и болезни. И самое главное - вырабатывать принципы равной неделимой безопасности, в которой нуждаются все страны. Россия много лет призывает объединиться для обсуждения и принятия таких принципов. Убеждён, что вы поддерживаете наши инициативы и будете их проводниками в своих государствах", -добавил Путин.

Среди спикеров форума - представители Канады, Индии, Турции и Сербии, Кипра, Вьетнама, Мексики, Китая, Королевства Бахрейн и многих других государств. Владимир Путин подчеркнул особый вклад российских женщин в развитие страны:

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех женщин России за труд на благо общества, за потрясающую энергию созидания. Уверен, что руководители государств, представленных на форуме, разделяют мои чувства и могут сказать слова благодарности женщинам своих государств. Поскольку жизнь убедительно доказывает: только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии", - отметил российский лидер.

В течение трех дней в Таврическом дворце будут проходить деловые встречи, дискуссии и диалоги. В повестке - более 100 мероприятий на самые разные темы, от экологии и медицины до политики и бизнеса. В каждой из этих сфер сейчас происходят поистине тектонические сдвиги, характерные для нынешнего непростого рубежного времени, полного конфликтов и противоречий.

"Женщинам, которым свойственны эмпатия, милосердие, должны отстаивать принципы равноправия, открытости, справедливости международной политики и общего процветания. Именно женщина должна быть в авангарде миропорядка многополярного мира", - подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

И их много таких, готовых вести за собой. Политические деятели, предприниматели, ученые, эксперты, лидеры социальных проектов, сумевшие добиться успеха в том мире, который долгое время было принято считать исключительно мужским, и при этом не потерявшие свою природную суть - не только побеждать, но еще созидать.

В работе четвертого Евразийского женского форума принимают участие представительницы из 126 государств - это подавляющее большинство стран на планете. Потому можно уверенно говорить, что этот форум сейчас является самой крупной площадкой в мире, где обсуждается роль женщины в современном обществе.

Результатом работы форума по традиции станет итоговый документ, который объединит актуальные идеи и позиции его участников по всем ключевым вопросам глобального развития. Его направят во все международные организации и в ряд государственных органов по всему миру. 

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Владимир Путин выступает на заседании Евразийского женского форума
Владимир Путин выступает на заседании Евразийского женского форума
Пленарное заседание Евразийского женского форума
Пленарное заседание Евразийского женского форума
Пленарное заседание Евразийского женского форума
Пленарное заседание Евразийского женского форума
Владимир Путин выступает на заседании Евразийского женского форума
Владимир Путин выступает на заседании Евразийского женского форума
Владимир Путин выступает на заседании Евразийского женского форума
Владимир Путин выступает на заседании Евразийского женского форума
Евразийский женский форум
Евразийский женский форум
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