Путин отметил сплоченность избирателей в приграничных регионах

Волеизъявление там проходило при повышенных мерах безопасности

Из Санкт-Петербурга в режиме пресс-конференции Владимир Путин поговорил с избранными губернаторами. Нынешняя кампания определила руководителей 21 региона страны.

Поздравляя победителей выборного марафона, президент отметил высокую явку. Это говорит о повышении требований к управленцам. Теперь их задача - строить Россию как страну с экономикой квалифицированных кадров и высоких заработных плат. И тем самым укреплять суверенитет государства и повышать качество жизни в регионах.

Владимир Путин высказался и о расширении географии электронного голосования. По его мнению, цифровые технологии делают выборы удобнее. И отдельные слова уважения и поддержки - избирателям приграничья, где волеизъявление проходило при повышенных мерах безопасности.

Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплочённости и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение. Ещё раз спасибо вам за вашу позицию. Что хочу в этой связи подчеркнуть. На людей, живущих в приграничных регионах, выпали трудные испытания. И здесь от органов власти – и федеральных, и региональных, и местных – требуется особое внимание к их нуждам и запросам. Все возникающие проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма.

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