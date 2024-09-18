Новые взрывы устройств в Ливане. Что известно

Сдетонировали более 500 раций, радиоприемников и автомагнитол

Траурная церемония. Хоронят сына одного из лидеров "Хезболлы". Он погиб при теракте накануне. В какой-то момент гремит взрыв. Очень быстро становится ясно: это - новая серия. Опять по всему Ливану. Детонируют десятки устройств в жилом многоэтажном доме, магазин сотовых телефонов.

На этот раз дело уже не в пейджерах. Массово взрываются радиостанции (предварительно, японского производства), а также рации, магнитолы, смартфоны. В одном из подъездов, судя по фото, взлетел на воздух даже домофон. По некоторым данным, все эти устройства были закуплены около пяти месяцев назад вместе с пейджерами, которые детонировали накануне.

Скорые вновь скапливаются у больниц. Есть погибшие. Количество раненых исчисляется сотнями. Это в дополнение к тем почти трем тысячам человек, которые пострадали накануне. Врачи, пытаясь спасти как можно больше жизней, работают на пределе возможностей.

Уже вторые сутки мир не может отойти от шока. В эфирах всех телеканалов снова и снова пытаются понять, как такое может происходить. Как одновременно по всей стране и даже за ее пределами тысячи гаджетов вдруг начинают взрываться, убивая и калеча людей?

Важную деталь подмечает New York Times. Ссылаясь на неназванного члена КСИР, газета пишет, что накануне перед взрывом пейджеры примерно 10 секунд издавали звуковой сигнал, из-за чего жертвы подносили их близко к глазам, чтобы прочесть сообщение.

Расследование этого масштабного теракта - а именно так расценивают произошедшее в Ливане - ведет местная служба безопасности. Версий несколько. Взлом внутреннего ПО устройства и как результат перегрев батареи и ее детонация. Не исключено также, что во все приборы заранее было заложено небольшое количество взрывчатки, которую привели в действие по команде извне.

"Возможны два варианта. Там был передатчик, который при поступлении сигнала включает своего рода вспышку, из-за чего происходит детонация. Второй вариант, что там никаких изменений в стандартную компоновку этого пейджера на заводе не производилось, рядом с батарейкой просто положили химический элемент. И просто какими-то однотипными повторными задачами для пейджера его нагрели", - рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

На закономерный вопрос, почему взрывчатку привели в действие именно сейчас, израильская пресса отвечает однозначно. В "Хезболле" что-то заподозрили, и Тель Авив опасался, что его операция вот-вот будет провалена. В том, что за терактом стоят агенты Моссада, в Ливане не сомневались с самого начала. Но ведь и западная пресса подтверждает эту версию. Пишет, например, что добро на проведение операции давал лично Нетаньяху.

В пользу израильского следа в этом теракте говорит и то, что именно Моссад обладает всем необходимым - и ресурсами, и мотивацией, и опытом подобных операций. Например, еще в 1990-х годах при помощи заминированного мобильного телефона они ликвидировали главу боевого крыла ХАМАС Яхью Аяша. Активировали взрывное устройство как раз дистанционно.

С пейджерами, конечно, все куда сложнее. Они крайне примитивны и потому считаются наиболее защищенными средствами связи. Многие эксперты уверены: здесь не могло обойтись без предательства. Ну или Моссад успешно внедрил в "Хезболлу" крота.

Использовать пейджеры для закрытой связи в "Хезболле" начали более года назад. Потом решили сменить модель на более новую. И, видимо, чтобы сэкономить, пренебрегли безопасностью: заказали крупную партию устройств у одного поставщика. Компания-производитель - тайваньская Golden Apollo - свою вину, конечно, отрицает. Мол, эти пейджеры под их брендом уже давно выпускает другая фирма, венгерская.

Офис той самой фирмы-партнера в Будапеште расположен в спальном районе недалеко от центра города. Помещения пустуют. Телефоны молчат. На письменные запросы тоже никто не отвечает. В правительстве Венгрии пытаются оправдаться: мол, компания эта выполняла лишь посреднические функции. Производства в республике якобы нет. Как и самих устройств. Вопросов с каждым часом все больше.

"Взрывы в Ливане показали, что у Израиля в определённой степени есть контроль над цепочками поставок. Иначе как бы они могли вложить взрывчатое вещество в устройства, которые были поставлены из-за рубежа?, - отметила Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии.

Обвинения звучат и в адрес США. New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщает, что израильский министр обороны связывался с шефом Пентагона непосредственно перед взрывами. Кроме того, есть информация, что решение осуществлять теракт Тель Авив принял сразу после встречи Нетаньяху с послом Соединенных Штатов. Также поступают такие сообщения: якобы неделю назад у персонала Американского университета в Бейруте изъяли пейджеры, работающие на той же частоте, что и взорвавшиеся. Совпадений слишком много. Чиновники и в Госдепе, и в Пентагоне все, конечно, отрицают.

В Иране обратили внимание на снимок, сделанный менее полугода назад. На фото - бывший президент исламской республики Раиси. А рядом с ним на столике лежит пейджер. Очень похожий на те, что взорвались накануне в Ливане. Местные СМИ отмечают: это только усиливает подозрения по поводу того, что и Тель-Авив, и Вашингтон могут быть причастны к крушению вертолета покойного президента. Кроме того, встает куда более глобальный вопрос. После новой серии взрывов это стало совсем очевидно. Открыт ящик Пандоры! Получается, любую технику можно использовать как оружие массового поражения. Причем не только средства связи - пейджеры или телефоны. Еще - наушники, часы, ноутбуки, магнитолы, радиоприемники. В потенциальной опасности теперь находится вообще каждый человек.

В российском МИДе массовую детонацию электронных устройств в Ливане назвали "новым актом гибридной войны". Призвали провести всестороннее расследование. Отметили: цель атаки - спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram