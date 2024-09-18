Владислав Бакальчук заявил о покушении после стрельбы в офисе Wildberries в Москве

Мужчина выступил с официальным заявлением

Стрельба началась, когда в офисе "ягодок" в центре Москвы появился Владислав Бакальчук с охраной и адвокатом. В своем телеграм-канале он выдвинул свою версию произошедших событий. Для начала Бакальчук подчеркнул со ссылкой на записи с видеокамер, что некие люди первыми открыли по ним огонь. Владислав отметил, что только благодаря телохранителям остался жив.

Бакальчук объяснил, что прибыл в офис, чтобы урегулировать рабочие вопросы, в частности, провести переговоры по поводу невыплат зарплаты сотрудникам. Он заявил, что якобы за сутки уведомил принимающую сторону о своем визите.

"Вывод только один: они готовились именно к покушению, которое затем хотели преподнести как несчастный случай, где виновными являемся я, мои сотрудники и охрана, нанятая мной после того, как дошла информация о связях "нового руководства Wildberries" с террористической группой, спонсируемой неким политиком, уроженцем Республики Ингушетия, занимающим высокий государственный пост", - заявил Владислав Бакальчук.

В заключение он пообещал, что будет настаивать на тщательном расследовании этого инцидента, целью которого, по его мнению, было устрашение и давление, чтобы он оставил попытки спасти компанию от якобы рейдерского захвата.

"Я знал, что нашу компанию хотят прибрать к рукам преступные элементы, но не предполагал, насколько далеко они готовы зайти", - констатировал мужчина.

Ранее супруга Владислава Татьяна в своем телеграм-канале утверждала, что ни о какой запланированной встрече не шло и речи.

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