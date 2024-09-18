Путин провел совещание по вопросам развития Вооруженных Сил в условиях СВО

ВС России будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Одна из ключевых задач, поставленных на совещании, - комплектование Вооруженных Сил подготовленным и обученным личным составом.

"В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях Указ об установлении штатной численности Вооруженных Сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года", - передает слова российского лидера телеграм-канал "Кремль. Новости".

Также он отметил, что опыт спецоперации всесторонне изучается в конструкторских бюро и НИИ для совершенствования оружия и повышения боевой мощи армии. По словам Путина, российская армия будет получать не единичные, а серийные образцы современных средств поражения, бронетехники, авиации и БПЛА.

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