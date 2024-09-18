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Путин назвал святую обязанность российской армии

20:37
  • среда
  • 18 сентября 2024

Президент проводит совещание в Санкт-Петербурге

Владимир Путин убежден, что российская армия обязана защитить жителей приграничных регионов, подвергающихся сейчас опасности. Это ее святая обязанность, подчеркнул президент на встрече по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов, передает ТАСС.

Кроме того глава государства высказал мнение, что Министерство обороны и власти регионов должны обращать внимание на вопросы подготовки военнослужащих и работать в этом направлении сообща. Речь идет об использовании всех имеющихся ресурсов, в том числе современной тренажерной базы допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов.

Путин считает, чтобы российскую армию необходимо комплектовать подготовленным личным составом, в том числе в новых военных округах, сообщает РИА Новости.

Ранее ВСУ предприняли четыре новые попытки прорваться в Курскую область. Российские военные отразили атаки. В частности, успешные боевые действия вели бойцы группировки "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии. За сутки ВСУ на данном направлении потеряли до 70 человек и 14 единиц техники, в том числе немецкий танк Leopard.

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