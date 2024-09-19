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Востоковед Супонина прокомментировала операцию в Ливане

08:37
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Израильские спецслужбы попытались исправить имиджевые потери

Если серию взрывов действительно организовал Израиль, то какие цели он преследовал? Не принесут ли подобные атаки обратный результат, учитывая гибель большого числа невинных людей? И каких ответных действий можно ожидать со стороны движения "Хезболла"?

События на Ближнем Востоке Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответила политолог-востоковед Елена Супонина.

"Израильские спецслужбы за последний год понесли имиджевые потери. Они предприняли несколько попыток исправить положение вещей. Операция в Ливане была не избирательной", - отметила она.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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