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Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу

20:53
  • среда
  • 18 сентября 2024

Женщина обнародовала видео

Сегодня, 18 сентября, возле офиса Wildberries произошла стрельба, когда туда приехал Владислав Бакальчук с адвокатом и охраной. Теперь супруги обвиняют друг друга в произошедшем инциденте, в результате которого пострадало семь человек, а двое погибли.

Так, в своем официальном телеграм-канале Татьяна опубликовала видео, в котором со слезами обратилась к супругу:

"Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог, как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?"

Меж тем ряд телеграм-СМИ утверждает, что в настоящий момент Владислав Бакальчук вызван на допрос в СК. Статуса задержанного у него нет — пока бизнесмена опрашивают как свидетеля, сообщает SHOT.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям: "Покушение на убийство", "Незаконное хранение огнестрельного оружия", "Самоуправство" и "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

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Татьяна Бакальчук
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