Алсу высказалась о борьбе за имущество в Великобритании

Певица прокомментировала появившуюся информацию

В Сети ряд СМИ обнародовал данные, согласно которым Алсу, решив воспользоваться вторым гражданством, захотела в Великобритании судиться с бывшим мужем Яном Абрамовым за имущество. Эту информацию даже прокомментировал адвокат экс-супруга артистки Александр Добровинский. А теперь журналисты связались с самой Алсу, чтобы она высказалась относительно этой новости.

"Меня удивляет непрофессионализм господина Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию. Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег", - категорично заявила Алсу Starhit.

Меж тем уже в начале октября Савеловский суд в Москве рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества Алсу и Яна Абрамова, которое оценивается, по некоторым данным, в десять миллиардов рублей.

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