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Продюсер: вернувшегося в Россию Преснякова взяли в ансамбль "Самоцветы"

21:47
  • среда
  • 18 сентября 2024

Сам певец опроверг новость о разводе

Сегодня, 18 сентября, ряд СМИ распространил данные, что якобы Никита Пресняков развелся с супругой Аленой Красновой. Будто бы не просто так девушка опубликовала в своих социальных сетях видео, сделанное в Москве. Напомним, что последние два года Пресняков находился в Америке. И когда стало известно о возвращении Алены в Россию, поползли слухи о проблемах в отношениях пары.

Впрочем, сам Никита быстро отреагировал на информацию. Он опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, в котором опроверг развод.

Однако теперь стали поговаривать, что сам Никита Пресняков вернулся в Москву. Якобы после небольшого отпуска с отцом Владимиром Пресняковым он уже приступил к творчеству, влившись в коллектив своей бабушки Елены Пресняковой "Самоцветы". Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник.

"Парню надо расти, заниматься делом, творчеством, развития в Америке быть не могло, благо жизнь ставит на место всех", - заявил он изданию Teleprogramma.pro.

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