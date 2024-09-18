Предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции

Госдума в ближайшее время рассмотрит проекты о противодействии незаконной миграции. Об этом в среду, 18 сентября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что наказание для лиц, которые незаконно приехали в Россию и совершили преступление, "будет больше, и это уже многих будет останавливать".

Также предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции. То есть, если чиновник будет способствовать незаконной миграции, то будет лишен права работать в органах власти на срок до 10 лет.

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