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Госдума в ближайшее время рассмотрит проекты о противодействии незаконной миграции

23:37
  • среда
  • 18 сентября 2024

Предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции

Госдума в ближайшее время рассмотрит проекты о противодействии незаконной миграции. Об этом в среду, 18 сентября, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что наказание для лиц, которые незаконно приехали в Россию и совершили преступление, "будет больше, и это уже многих будет останавливать".

Также предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции. То есть, если чиновник будет способствовать незаконной миграции, то будет лишен права работать в органах власти на срок до 10 лет.

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