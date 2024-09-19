Из-за истории с Райаном Раутом

Кто ты такой, герой нашего времени? На которого мир смотрит с надеждой. Кто защитит добро и победит злодеев? Чтобы было как в кино, где герой рвётся выполнить свою миссию даже тогда, когда миссия невыполнима. Сегодня это выглядит так.

Старик в памперсе, неунывающая тётка с бокалом, которая готова вести Америку к новым рубежам, и прочие персонажи разной степени неадекватности. Такие вот пародии на популярный боевик гуляют в сети. Если бы это было кино. Это реальные люди - герои, которые правят сегодня Америкой.

Кеннеди-младший вполне себе реалист. Вместе Трампом-младшим в издании The Hill они публикуют статью о конфликте, и про СВО пишут так: "Россия с самого начала ясно обозначила свои цели - в первую очередь, нейтралитет Украины и прекращение расширения НАТО на восток".

Но этих людей в Америке называют чуть ли не пророссийскими экстремистами. Как и Дональда Трампа. Во Флориде задерживают настоящего экстремиста Райана Раута с оружием в руках, который, сидя в кустах, раздумывал, стрелять ему в Трампа или нет. СМИ заявляют - это пропагандистская победа Москвы. Потому что экстремист Раут занимался вербовкой наёмников для Киева. А также призывал к устранению лидеров России и Северной Кореи. Значит, человек полезный.

У вас деформация сознания? Настоящая миссия, где в действительности всё не так, как на самом деле.

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