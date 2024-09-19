Российские "Гиацинты" и гаубицы Д-20 ведут контрбатарейную борьбу

Они поражают неприятеля с расстояния в несколько десятков километров
Российские подразделения группировки "Север" продолжают вытеснять украинских боевиков из приграничных районов Курской области. Массированные удары по скоплению живой силы и техники нанесли артиллеристы.
Контрбатарейную борьбу ведут расчёты буксируемых пушек "Гиацинт" и гаубиц Д-20. Осколочно-фугасными боеприпасами они поражают неприятеля с расстояния в несколько десятков километров. Огонь корректируют с помощью беспилотников, разведка ежедневно вскрывает позиции неонацистов в лесном массиве.
Надежную поддержку с воздуха нашим наземным подразделениям обеспечивает авиация. По разведанным целям ударили экипажи Су-25. После выполнения поставленных задачи пилоты совершили обязательный противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром вылета.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram