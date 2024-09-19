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Российские "Гиацинты" и гаубицы Д-20 ведут контрбатарейную борьбу

08:36
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Они поражают неприятеля с расстояния в несколько десятков километров

Российские подразделения группировки "Север" продолжают вытеснять украинских боевиков из приграничных районов Курской области. Массированные удары по скоплению живой силы и техники нанесли артиллеристы.

Контрбатарейную борьбу ведут расчёты буксируемых пушек "Гиацинт" и гаубиц Д-20. Осколочно-фугасными боеприпасами они поражают неприятеля с расстояния в несколько десятков километров. Огонь корректируют с помощью беспилотников, разведка ежедневно вскрывает позиции неонацистов в лесном массиве.

Надежную поддержку с воздуха нашим наземным подразделениям обеспечивает авиация. По разведанным целям ударили экипажи Су-25. После выполнения поставленных задачи пилоты совершили обязательный противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром вылета.

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