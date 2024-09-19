ВС России не позволили ВСУ провести ротацию сил

Последние данные о ходе СВО

Продолжают продвигаться вглубь обороны противника российские военные в зоне спецоперации. Подразделения группировки "Восток" улучшили положение по переднему краю, не дав противнику усилить позиции, провести ротацию сил и подтянуть резервы к населенным пунктам Водяново, Луговское и Загорное.

Десять контратак ВСУ успешно отражены группировкой "Юг", за сутки на этом направлении противник потерял более 500 военнослужащих. Уничтожены БМП "Мардер", две бронемашины пехоты "Козак", противотанковая пушка "Рапира" и две гаубицы Д-30.

Успешное наступление на Авдеевском направлении ведут подразделения группировки "Центр". Штурмовики завладели укрепрайоном ВСУ в лесополосе. Работали в тесном контакте с операторами дронов, которые не только выявляли цели противника, но и обеспечивали прикрытие пехоты с воздуха. Стратегически важный укрепрайон штурмовали несколько дней подряд практически без перерыва, действовали всеми расчетами, тщательно проработав все этапы атаки.

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