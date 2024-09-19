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НОВОСТИ

Представлены новые герои СВО

08:38
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Российские бойцы проявляют мужество

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Андрей Петров обеспечивал бесперебойной связью батальонно-тактическую группу с командованием. В ходе обстрела со стороны ВСУ была повреждена радиостанция. Рискуя жизнью, Андрей устранил неполадки и восстановил работоспособность повреждённых узлов. Координаты расположения огневых позиций противника были переданы командованию. По врагу нанесли мощный удар.

Подразделение, в составе которого действовал гвардии рядовой Вали Давлетов, обороняло населённый пункт, освобождённый от украинских боевиков. Находясь на наблюдательном посту, Вали обнаружил приближающийся к нашим позициям вражеский FPV-дрон и открыл прицельный огонь.

Беспилотник был сбит и сдетонировал в воздухе. Благодаря мужественным и грамотным действиям гвардии рядового Давлетова удалось защитить российские позиции от вражеской атаки.

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