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Силы ПВО за ночь сбили дроны над двумя регионами России

08:31
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Все дроны были самолетного типа

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над двумя российскими регионами.

Два аппарата уничтожены над территорией Курской области, еще один – над территорией Белгородской области.

Все дроны были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

Ранее ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Успешные боевые действия вели бойцы группировки "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

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