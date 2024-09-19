Силы ПВО за ночь сбили дроны над двумя регионами России

Все дроны были самолетного типа

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника над двумя российскими регионами.

Два аппарата уничтожены над территорией Курской области, еще один – над территорией Белгородской области.

Все дроны были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

Ранее ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Успешные боевые действия вели бойцы группировки "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram