Главком ВМФ заявил о высокой готовности применения оружия стратегических подлодок

Именно оно обеспечивает безопасность

В Военно-морском флоте оценили готовность применить "самое мощное" оружие подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ).

Оно находится на крайне высоком уровне готовности к применению, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.

"Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю - крайне высокий", - передает его слова РИА Новости.

Главком ВМФ подчеркнул, что именно это оружие обеспечивает безопасность России.

Накануне Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения ТОФ.

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