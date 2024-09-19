Главком ВМФ заявил о высокой готовности применения оружия стратегических подлодок

Именно оно обеспечивает безопасность
В Военно-морском флоте оценили готовность применить "самое мощное" оружие подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ).
Оно находится на крайне высоком уровне готовности к применению, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев.
"Это совершенно другой уровень техники. Оружие, которое в первую очередь высочайшей технической надежности. А о готовности применения оружия я даже не говорю - крайне высокий", - передает его слова РИА Новости.
Главком ВМФ подчеркнул, что именно это оружие обеспечивает безопасность России.
Накануне Моисеев вручил орден Нахимова соединению атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения ТОФ.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram