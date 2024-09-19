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Японский производитель ICOM расследует взрывы раций с его логотипом в Ливане

09:08
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Поставки осуществлялись с 2004 по 2010 год

Японская компания Icom, которая занимается производством радиопередающего и приемного оборудования, допустила, что ее рации могли взорваться в Ливане, начато расследование. Однако есть несколько нюансов. 
Новые взрывы устройств в Ливане. Что известно

В корпорации отметили, что уже 10 лет не производят и не поставляют рации модели IC-V82. Отгрузка этих устройств осуществлялась в страны Ближнего Востока с 2004 по 2010 год.

Кроме того, не исключено, что взорвавшиеся в Ливане рации – это подделка, так как на имеющихся в распоряжении снимках раций нет специальных голографических стикеров, передает ТАСС. Устройства модели IC-V82 предназначались для поставки за рубеж, и продавать их могли только официальные дилеры компании при строгом соблюдении требований безопасности внешней торговли.

17 сентября по всему Ливану взорвались пейджеры, принадлежащие членам "Хезболлы". По последним данным, погибли более 10 человек, более трех тысяч пострадали.

18 сентября начали взрываться рации ICOM. В результате второй волны взрывов погибли 20 человек, 450 пострадали.

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