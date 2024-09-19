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Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

09:12
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Формирование каркаса экстренной медпомощи столицы продолжается

Врачи столичных флагманских центров провели свыше 70 тысяч операций, помощь получили более 300 тысяч пациентов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, с переходом на новый московский стандарт экстренной медицинской помощи средняя скорость оказания услуг выросла в полтора раза.

В течение двух часов с момента обращения врачи проводят полное обследование и ставят диагноз в 70 процентах случаев. В настоящее время новый стандарт уже внедрён в четырёх флагманских центрах на базе городских больниц имени Вересаева, Боткина, Филатова и НИИ Склифосовского. Также по нему работают приёмные отделения 18 многопрофильных учреждений Москвы.

И, как отметил мэр, формирование каркаса экстренной медпомощи столицы продолжается. Скоро откроются ещё два флагманских центра в больницах имени Пирогова и Буянова.

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