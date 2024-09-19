Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Формирование каркаса экстренной медпомощи столицы продолжается

Врачи столичных флагманских центров провели свыше 70 тысяч операций, помощь получили более 300 тысяч пациентов. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, с переходом на новый московский стандарт экстренной медицинской помощи средняя скорость оказания услуг выросла в полтора раза.

В течение двух часов с момента обращения врачи проводят полное обследование и ставят диагноз в 70 процентах случаев. В настоящее время новый стандарт уже внедрён в четырёх флагманских центрах на базе городских больниц имени Вересаева, Боткина, Филатова и НИИ Склифосовского. Также по нему работают приёмные отделения 18 многопрофильных учреждений Москвы.

И, как отметил мэр, формирование каркаса экстренной медпомощи столицы продолжается. Скоро откроются ещё два флагманских центра в больницах имени Пирогова и Буянова.

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