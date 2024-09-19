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Новости СВО: ВС России забирают у ВСУ опорные пункты

11:43
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Последние данные о ходе СВО

Старший расчета не зря подгонял бойцов. Медлить было нельзя. Из окрестностей Медвежьего разведка передала срочное сообщение. ВСУ вновь пытаются пойти на прорыв. Но на этот раз не пешими и малочисленными группами диверсантов, а крупными силами. И самое главное – бросили в атаку несколько бронетранспортеров, танк "Леопард" и инженерную машину разминирования. Поэтому, как только координаты техники противника были получены, батареи тут же открыли огонь.

Противник успел проехать километра полтора. И то лишь по так называемой "серой" зоне. То есть участку, который ВСУ контролируют весьма условно. Атака не задалась с самого начала. Колонна уперлась в "зубы дракона". Первой артиллеристы подбили инженерную технику. Следом точным выстрелом была уничтожена и машина разминирования. "Леопард" и американские "Страйкеры" дали задний ход. Пытались скрыться в лесопосадках. Но их тоже обнаружили и сожгли. Пехоту, которая осталась без прикрытия, уничтожили расчеты беспилотников.

Украинские генералы только сейчас начинает понимать – российские войска не просто выдавливают боевиков, но еще и отрезают пути отхода к госгранице. То есть каждый день в ловушках и засадах гибнут десятки националистов, которые пытаются откатиться назад, в Сумскую область. Этот замысел российского командования – дробить-блокировать, а затем ликвидировать в "огненных мешках" - оправдал себя на все 100 процентов.

А вот так штурмовики прорываются в пригороды Угледара. На полной скорости буквально влетают на позиции ВСУ и сразу открывают шквальный огонь. Действуя группами по 5 человек, бойцы забирают у ВСУ один опорный пункт за другим. Это позиции террористов запрещенного в России "Айдара"*. Они огрызались. Пытались попасть дроном в мотоцикл. Но промахнулись.

Запущенный беспилотник упал рядом. Осколок пробил колесо. Разведчики не пострадали – успели увернуться. И открыли огонь по второму беспилотнику. Вот он кружит, меняя траекторию. То снижается, то опять набирает высоту. Штурмовики не стали ждать, пока дрон "приземлит" оператор. И "сняли" его очередью из автомата.

Сегодня российские войска начали штурм Катериновки. Поселок рядом с Угледаром. И вряд ли осада будет долгой. С помощью беспилотников разведчики обнаружили все ключевые позиции националистов и навели на них батареи.

Важные сообщения поступают и с Кураховского направления. Под ударами российской авиации и артиллерии боевики в спешке покинули сразу 3 поселка. Берестки, Ильинку и Новоселидовку. Их зачистка нашими штурмовиками – дело ближайших дней.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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