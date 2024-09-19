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КНДР испытала новую ракету

11:52
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Руководил запусками Ким Чен Ын

Масштабная серия ракетных испытаний в Северной Корее. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном запуске новой разработки -тактической баллистической ракеты Хвасон с боеголовкой весом 4 с половиной тонны.

Прошедший пуск подтвердил точность попадания снаряда в цель на расстоянии до 320 километров. И в тот же день Пхеньян испытал модернизированную версию стратегической крылатой ракеты увеличенной мощности.

Как отмечает ЦТАК, руководил запусками лично лидер страны Ким Чен Ын, сообщается, что он остался доволен результатами. По словам главы КНДР, подобные испытания связаны с серьезной угрозой государственной безопасности со стороны внешних сил.

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