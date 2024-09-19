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На территории ЛНР ликвидировали более 60 природных пожаров

11:59
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Жителей пострадавших районов эвакуировали в пункты временного размещения

64 пожара ликвидировали на территории Луганской народной республики за сутки. Днём ранее удалось потушить почти 100 очагов возгорания.

Ситуацию получилось стабилизировать благодаря применению авиации. В ЛНР по поручению главы МЧС Александра Куренкова была направлена аэромобильная группировка спасателей из других регионов страны.

Обстановка в республике по-прежнему напряжённая, введён режим ЧС. Самые крупные очаги возгорания - в Станично-Луганском округе. Пожарные трудятся круглосуточно, тушение осложняет ветреная сухая погода.

Жителей пострадавших районов эвакуировали в пункты временного размещения. А в Старобельске огонь с сухой травы перекинулся на пристройку дома, в котором находился мужчина. Трагедии удалось избежать - 54-летнего пострадавшего на руках вынесли сотрудники МЧС и передали врачам.

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