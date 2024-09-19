В Москве стартовал юридический форум стран БРИКС

Основная тема - "Право на страже справедливого мира"

Девятый юридический форум стран БРИКС стартовал в Москве. Мероприятие проходит на площадке МГИМО, в этом году его основная тема - "Право на страже справедливого мира".

Форум является открытой дискуссионной платформой, на которой встречаются представители юридических сообществ государств - участников БРИКС, а также новых стран - членов объединения: Египта, Ирана, Эфиопии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В качестве наблюдателей на встрече присутствуют специалисты из Вьетнама и Узбекистана. В рамках мероприятия состоятся пленарное заседание, панельные дискуссии и сессии по актуальным темам, среди которых: юридическое образование и наука, механизмы разрешения коммерческих споров, право в цифровых технологиях и спорте, энергетическое сотрудничество и другие.

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