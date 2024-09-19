Ученые вновь заговорили об опасном астероиде Апофис

Изменить траекторию астероида может масса факторов

Ученые всего мира вновь заговорили о самом опасном астероиде, который назвали Апофис - именем злого египетского божества, воплощения разрушения и тьмы. Предположительно, он округлой формы и диаметром около 370 метров. Это даже больше, чем Эйфелева башня. Его столкновение с Землей будет соразмеримо с ударом нескольких ядерных бомб. Если раньше оно считалось маловероятным, то теперь утешительные данные признаны ошибкой. Новые расчёты представил канадский астроном Пауль Вигерт в своей статье журналу The Planetary Science Journal:

"Здесь рассматривается возможность того, что Апофис мог столкнуться с небольшим астероидом, подобным тем, которые часто и непредсказуемо падают на Землю, и в результате этого его траектория могла измениться. Установлена вероятность удара, который мог бы значительно сместить Апофис относительно его замочных скважин".

Апофис был открыт в 2004 году и, хотя он обращается вокруг Солнца примерно каждые 324 дня, для ученых Земли вот уже несколько лет он невидим.

В своей работе канадский ученый как бы моделирует эффект столкновения небольшого астероида с Апофисом и предполагает, что оно могло произойти сразу после того, как Апофис исчез с телескопов. Ученые называют предположительную дату столкновения Апофиса с Землей. Это 13 апреля 2029 года. Российские ученые согласны с выводами канадского коллеги, что изменить траекторию астероида может масса факторов, но пока реальной угрозы не видят.

Между тем, другой астероид почти на два месяца - с конца сентября до конца ноября - попадет под воздействие гравитации Земли и станет ее вторым спутником. Вот только рассмотреть эту мини-луну будет непросто - для глаза и любительских телескопов она будет слишком тусклой.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram