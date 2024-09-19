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У отравителя из Балашихи появилась вторая жертва

10:00
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Все из-за денег и наследства

Обвиняемый в серийном отравлении в Балашихе признался, что убил также свою бабушку.
В деле отравителя из Балашихи появились новые подробности

Таким образом, число жертв возросло до двух человек, сообщили в четверг в подмосковном Следственном комитете. Также на его счету отравителя семь покушений – злоумышленник травил родителей, сестру, дядю, девушку и двух друзей.

Житель Балашихи во всем сознался и рассказал все детали преступления. Во всех случаях он угощал потерпевших заранее отравленным морсом либо подсыпал химикаты в пищевую соль и еду.

В настоящий момент специалисты проверяют психическое здоровье мужчины, назначены необходимые экспертизы.  

О серийном отравителе из Балашихи стало известно в середине июля. 25-летний молодой человек на протяжении полугода травил родную мать и отчима. Пожилые люди ходили по врачам, но те не могли установить причину недомогания и предложили обратиться в полицию. Благодаря камере скрытого видеонаблюдения удалось выяснить, что родственник подсыпал яд в еду и отравлял продукты. Все это он делал ради квартиры.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек убил своего друга, отравив его морсом с химическим веществом. Причина – злоумышленник не хотел возвращать долг.

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