ФСБ "перекрыла" канал миграции африканцев через Россию

Организатором был преподаватель РУДН
Сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию.
Организатором оказался нигериец, который работает преподавателем в академии РУДН. В состав ОПГ также входили нигерийцы, россияне и украинцы. Задержаны шесть человек, сообщили в спецслужбе.
Как сообщает следствие, преступники помогали оформить фиктивный брак и установить над детьми из числа граждан России, а затем помогали оформить вид на жительство, визы и другие документы. С 2021 года преступники заработали не менее 60 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и ПЭВМ, деньги, а также значительный объем миграционных документов.
Кроме того, в одном из домов во Владимирской области были обнаружены трое россиян, которых члены ОПГ незаконно удерживали и эксплуатировали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram