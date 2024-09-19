ФСБ "перекрыла" канал миграции африканцев через Россию

Организатором был преподаватель РУДН

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию.

Организатором оказался нигериец, который работает преподавателем в академии РУДН. В состав ОПГ также входили нигерийцы, россияне и украинцы. Задержаны шесть человек, сообщили в спецслужбе.

Как сообщает следствие, преступники помогали оформить фиктивный брак и установить над детьми из числа граждан России, а затем помогали оформить вид на жительство, визы и другие документы. С 2021 года преступники заработали не менее 60 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и ПЭВМ, деньги, а также значительный объем миграционных документов.

Кроме того, в одном из домов во Владимирской области были обнаружены трое россиян, которых члены ОПГ незаконно удерживали и эксплуатировали.

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