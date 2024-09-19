ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ "перекрыла" канал миграции африканцев через Россию

10:18
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Организатором был преподаватель РУДН

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную группу, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию.

Организатором оказался нигериец, который работает преподавателем в академии РУДН. В состав ОПГ также входили нигерийцы, россияне и украинцы. Задержаны шесть человек, сообщили в спецслужбе.

Как сообщает следствие, преступники помогали оформить фиктивный брак и установить над детьми из числа граждан России, а затем помогали оформить вид на жительство, визы и другие документы. С 2021 года преступники заработали не менее 60 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. В ходе обысков изъяты паспорта граждан Нигерии, электронные средства связи и ПЭВМ, деньги, а также значительный объем миграционных документов.

Кроме того, в одном из домов во Владимирской области были обнаружены трое россиян, которых члены ОПГ незаконно удерживали и эксплуатировали.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.