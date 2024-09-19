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Собянин рассказал, как преобразился сад "Аквариум" после благоустройства

10:15
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Решетку и ворота привели в порядок

Сад "Аквариум" у Театра Моссовета преобразился к театральному сезону. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. В частности, специалисты привели в порядок историческую ограду и ворота сада.

Как отмечается, число комфортных маршрутов для пешеходов и велосипедистов продолжает расти.

"Где-то работы еще продолжаются, а где-то уже можно подводить итоги. Серию постов о том, как за лето преобразился наш город, начну с небольшого, но уютного и дорогого москвичам сада "Аквариум", или, как его часто называют, зеленого фойе Театра имени Моссовета, расположенного на Большой Садовой — в самом центре Москвы", - говорится в сообщении.

Подробнее – в блоге мэра столицы.

Ранее сообщалось, что еще 36 набережных Москвы будут приведены в порядок до 2030 года. Кроме того, до 2030 года будет проведена реабилитация более 130 водных объектов. Это позволит улучшить экологию.

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