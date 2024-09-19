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В Сербии показали фильм Кустурицы о гонениях на церковь со стороны Киева

11:45
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Лента документальная

Гонениям на каноническую православную церковь на Украине посвящен документальный фильм всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время". Премьера картины состоялась в Белграде.

Лента повествует о произволе киевских властей, в частности, о варварском захвате Киево-Печерской лавры, поджоге церквей, уголовном преследовании священников и верующих.

На премьерный показ в сербской столице пришли представители культуры, духовенства, общественные деятели из многих стран. По мнению создателей картины, это доказывает, что гонения на каноническую православную веру на Украине вызывает возмущение у людей по всему миру.

"Я думаю, Сербии это нужно, это надо - надо верить и надо быть вместе православным народам", - сказал Кустурица.

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Фильм Эмира Кустурицы о гонениях на церковь со стороны Киева
Фильм Эмира Кустурицы о гонениях на церковь со стороны Киева
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Деревянный скит Свято-Успенской Святогорской лавры
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
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