В Сербии показали фильм Кустурицы о гонениях на церковь со стороны Киева

Лента документальная

Гонениям на каноническую православную церковь на Украине посвящен документальный фильм всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы "Люди Христовы. Наше время". Премьера картины состоялась в Белграде.

Лента повествует о произволе киевских властей, в частности, о варварском захвате Киево-Печерской лавры, поджоге церквей, уголовном преследовании священников и верующих.

На премьерный показ в сербской столице пришли представители культуры, духовенства, общественные деятели из многих стран. По мнению создателей картины, это доказывает, что гонения на каноническую православную веру на Украине вызывает возмущение у людей по всему миру.

"Я думаю, Сербии это нужно, это надо - надо верить и надо быть вместе православным народам", - сказал Кустурица.

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