Ракова: Закрывать школы в Москве из-за гриппа и ОРВИ не будут

В семи регионах некоторые учебные заведения ушли на карантин

В Москве не собираются закрывать школы из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом РИА Новости заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В России в настоящий момент наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. За прошлую неделю чисто заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50% по сравнению с предыдущей неделей, а коронавирусом - на 29,8%.

Газета "Известия" написала, что в семи регионах России из-за всплеска ОРВИ и гриппа закрыли ряд школ и детских садов – это Удмуртия, Томская и Саратовская области, Карелия, Хабаровский и Красноярский края.

По словам бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, эпидпорог еще не достигнут. В Кремле отметили, что введение повсеместного масочного режима пока не обсуждалось.

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