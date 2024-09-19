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Участники СВО и их семьи могут получить скидки на московских ярмарках

11:35
  • четверг
  • 19 сентября 2024

География ярмарок расширяется

Около 60 московских ярмарок предлагают скидки участникам СВО и их семьям. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Как отмечается, география ярмарок постоянно расширяется, как и ассортимент продукции.

"Там продается мясная гастрономия из Подмосковья, молочная продукция из Калужской и Псковской областей, мед из Иркутска, настоящие тульские пряники и многое другое. На прилавках можно найти и необычные продукты, среди которых домашнее варенье из свежего кабачка с апельсином и лимоном из Тамбовской области и вяленые сосновые шишки с берегов Байкала. Фермеры, которые работают на ярмарках, регулярно отправляют в зону СВО гуманитарную помощь. Это не только овощи и фрукты, выращенные собственными руками, но и другие товары", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные предприниматели активно собирают гуманитарную помощь для бойцов в зоне СВО. Бизнес передает продукты, которые могут долго храниться, средства гигиены и многое другое. 

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