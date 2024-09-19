Задержан 21 человек после массовой драки в Тутаеве

Составлены протоколы
Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека в Тутаеве Ярославской области после массовой драки.
Об этом в четверг, 19 сентября, заявили в региональном МВД. Составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудникам полиции. Расследование продолжается, изъято семь единиц травматического оружия.
Массовая драка в ярославском Тутаеве произошла накануне вечером. Группа людей собралась на Соборной улице и затеяли потасовку. Некоторые участники драки приехали для разбирательства из Рыбинска. Обстоятельства произошедшего выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram