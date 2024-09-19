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Задержан 21 человек после массовой драки в Тутаеве

12:29
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Составлены протоколы

Сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека в Тутаеве Ярославской области после массовой драки.

Об этом в четверг, 19 сентября, заявили в региональном МВД. Составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудникам полиции. Расследование продолжается, изъято семь единиц травматического оружия.

Массовая драка в ярославском Тутаеве произошла накануне вечером. Группа людей собралась на Соборной улице и затеяли потасовку. Некоторые участники драки приехали для разбирательства из Рыбинска. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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