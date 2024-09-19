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В Москве состоялось заседание Всероссийского родительского комитета

14:50
  • четверг
  • 19 сентября 2024

Он создан по поручению президента

В Москве прошло первое заседание Всероссийского родительского комитета. Он создан по поручению Владимира Путина с целью объединить усилия родителей, органов власти и общественных институтов для решения вопросов по воспитанию детей.

Мероприятие организовано Министерством просвещения и Российским обществом "Знание". Участники обсудили и утвердили план работы на текущий учебный год, а также избрали руководящий состав комитета. Председателем организации назначен директор "Артека" Константин Федоренко.

Кроме того, на встрече анонсировали конкурс инициатив родительских сообществ, участие в котором поможет школам получить денежную поддержку.

"Воспитание детей - это самая главная миссия, причём, не только для каждой семьи, но и для страны в целом. И об этом президент тоже не раз говорил, потому что мы понимаем, что против нашей страны идёт война. И целью в этой войне является подрастающее поколение. Мы никому не можем доверить воспитать наших детей. Это наша священная обязанность, и мы должны сделать это сами", - заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

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Всероссийский родительский комитет
Всероссийский родительский комитет
Всероссийский родительский комитет
Всероссийский родительский комитет
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