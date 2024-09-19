Собянин рассказал, как современные технологии помогают в разных сферах

Для столицы работа над новыми технологиями, которые меняют жизнь в лучшую сторону, приоритетная задача

Робот уборщик "Пиксель", коммунальный флот Москвы и столичная лаборатория экомониторинга отмечены высокой наградой Всемирной организации развития. Премию инноваций сегодня вручили мэру Москвы Сергею Собянину. Церемония прошла в рамках форума "Облачные города. БРИКС" в Зарядье. Глава города также рассказал, как современные технологии помогают в разных сферах.

Физическая робо-рука и виртуальный робот-манипулятор "в одном флаконе". Российская разработка, которая в Зарядье пользуется популярностью. Ведь с помощью таких технологий жизнь становится комфортней.

"Нас окружают страны, которые только выходят на стадии развития новые. Некоторые страны имеют массу молодежи, которую нечем занять. Им необходимо давать рабочие профессии. Мы же представляем инструмент, который позволит в полной мере занять детей, дать им рабочую профессию. А, возможно, даже и определить их будущее", - рассказала Алиса Сотникова, заместитель генерального директора компании по образовательной робототехнике и интеграции робототехнических устройств.

На площадке форума - будущее мегаполисов стран БРИКС - обсуждают участники из более чем 30 стран. Немало здесь и представителей АСЕАН.

"Мир меняется. Безусловно, налаживать отношения между странами БРИКС и странами АСЕАН необходимо. Россия - это крупнейшая страна. Это страна, которая обладает огромными потенциалами и в том числе, в первую очередь, это людской, научный потенциал. Экспорт технологий, который для нас, для стран АСЕАН, очень интересный. Сырьевая составляющая очень интересна. Мы не говорим только про пшеницу, но и другие", - сказал Сартуйо Луберто, представитель при АСЕАН.

Мэр Куала-Лумпур не на шутку заинтересовалась техникой, с помощью которой убирают улицы Москвы. "Мы говорим о будущем городов. Смотрим, как можно развиваться дальше. В том числе с точки зрения туризма. В то же время я ищу возможности коллаборации с Москвой. Я как раз недавно выступала с докладом об умном городе. Нам есть чем подлиться", - говорит Маймна Мозд Шариф.

Главный спикер от Москвы - мэр города Сергей Собянин. "Облачные города, наверное, на английском звучит лучше. По-русски облачные города - это ассоциируется у россиян, что облачное - это нереальное. Но, на самом деле, наши города борются за то, чтобы реально в каждом направлении своего развития быть лучшими и любимыми горожанами. Это непростая задача, которую мы все вместе решаем", - отметил Собянин.

Сергей Собянин рассказал, что для столицы работа над новыми технологиями, которые меняют жизнь в лучшую сторону, задача приоритетная.

"Мы много вкладываем ресурсов, средств в строительство метрополитена, дорог, транспорта и так далее. Но не меньшее внимание мы уделяем управлению этим транспортом, пассажирскими сервисами. Всей этой огромной системой управляет интеллектуальная транспортная система города Москвы, основанная в том числе и на искусственном интеллекте. Наши пассажиры, заходя в метро, могут открывать двери не только с помощью обычных проездных билетов, но даже уже с помощью своего лица", - рассказал Собянин.

Мэр также отметил, что, по версии международных специалистов, не только столичный пассажирский транспорт и его сервисы - одни из лучших в мире. Московское здравоохранение уже давно внедрило искусственный интеллект в здравоохранение, что помогает врачам точно ставить диагноз.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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