В Москве школьники обучаются в IT-классах по единому предпрофессиональному стандарту

В столичных школах появляются IT-полигоны

Сфера IT увлекает всё больше людей. Причём, самых разных возрастов и профессий. Найти работу поможет Центр занятости. Кроме того, на базе столичных школ созданы целые IT -полигоны, где ученики могут заниматься своими разработками. И не только бытовых проборов, но и конструкций гораздо серьёзнее.

В этой школе учеников и преподавателей уже трудно чем-то удивить. Вот так здесь выглядит обычное занятие в IT-классе. Ребята программируют робота-манипулятора, которого они еще и самостоятельно собрали. Такую же машину, только больших размеров, можно встретить на любом современном производстве. Ученики же знакомятся с технологией намного раньше.

"Выходя в мир, он уже представление имеет, он умеет программировать, он понимает механику, он понимает систему связи, то есть это базовые вещи", - рассказал Анатолий Андреев, учитель информатики, робототехники школы 444.

Сегодня в столичных школах появляются IT-полигоны - это многофункциональные учебные комплексы, в которых есть компьютерные классы, интерактивные доски, 3D-принтеры и наборы для программирования разных устройств. По сути, IT выходит далеко за рамки написания одного лишь кода.

Ученики на занятиях создают не только небольшие бытовые приборы, но и более серьезные конструкции. Например, эти школьники изобрели рычаг управления двигателями для авиасимулятора. С его помощью можно запустить и вполне реальную турбину, но только в миниатюре. В дальнейшем ребята планируют использовать наработку для изготовления уже собственной авиамодели.

Столичные школьники обучаются в IT-классах по единому предпрофессиональному стандарту. Углубленно изучают математику, информатику и физику, а также осваивают наиболее востребованные языки программирования. Благодаря этому вузы получили возможность отбирать лучших из лучших, а школьники начали более осознанно подходить к обучению.

"Это позволяет им на таких на ранних этапах понять, насколько правильно они сделали свой выбор, насколько им это интересно. Ну а в перспективе это позволяет получить очень хорошо мотивированных сначала студентов, а потом и специалистов", - отметил Владимир Заболотчиков, первый проректор НИУ МЭИ.

Впрочем, в IT идут не только школьники и студенты, но и те, кто до этого был связан с другими профессиями. Их в первую очередь привлекают хорошие перспективы.

И сегодня IT объединяет людей самых разных возрастов, социальных статусов и возможностей. В этой сфере добиться успеха может каждый.

"Сегодня работодатели обращают внимание и на недооцененные категории. Это и мамочки после декретного отпуска, это и люди старшего поколения, соответственно старше пятидесяти лет. Ну и никто не забывает о людях с инвалидностью. Отмечу, что именно в сфере IT люди с инвалидностью очень востребованы", - рассказал Андрей Тарасов, руководитель службы занятости города Москвы, руководитель центра профессии будущего.

Сегодня, чтобы стать айтишником, достаточно обратиться в Центр занятости, там каждому подбирают индивидуальную программу обучения. И потом в кратчайшие сроки человек сможет найти себе достойную работу.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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