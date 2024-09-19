В Доме культуры ГЭС-2 открылись три новых выставки

Увидеть проекты выставки можно вплоть до зимних каникул

Зеркала Инфанте, близкая Камчатка и океан чувственности! В ГЭС-2 открылись сразу три новых выставки. Каждая раскрывает мироздание. Огромные окна преобразят пространство. Бытовые артефакты раскроют культуру далёкого региона. А медиум объединит самые разные каналы информации. Словом, это лучше увидеть!

Её жители первыми в стране начинают новый день и поднимают бокалы в новогоднюю ночь. Далекая и невероятно прекрасная Камчатка ещё никогда не была так близко. Окунуться в атмосферу одного из самых уникальных и труднодоступных уголков России этой осенью можно в самом центре столицы. На выставке "Парадокс береговой линии" в Доме культуры ГЭС-2, которая начинает свою работу уже сегодня.

"Парадокс береговой линии" Камчатки в том, что точную её длину почти невозможно измерить. Она всегда разная. Многосторонней обещает быть и сама экспозиция. До января 25 года здесь представят пять программ - 5 разных глав из жизни полуострова: о его обитателях, обращении с природными ресурсами, локальной идентичности и становлении культуры в сложных климатических условиях.

Если пространство - одно измерение, а время - другое, то где во всём этом место человека? Поразмышлять о многообразии бытия вместе с гостями ГЭС-2 решили авторы ещё одной из здешних премьер - мэтры российского концептуального искусства Франциско и Платон Инфанте. Их инсталляция "Небесные артефакты" занимает собой весь проспект - самую главную из площадок Дома культуры.

Восемь работ инсталляции - ожившая вселенная из пяти трехмерных объектов и трех фотоартефактов. Почти все они создавались художником в разное время для разных культурных пространств планеты. В стенах ГЭС-2 они воссозданы заново по оригинальным чертежам и многократно увеличены.

Идеи взаимопонимания, солидарности, поиска баланса между искусством и инклюзивностью в основе ещё одной экспозиции, открывающейся в культурном пространстве. Незрячие с рождения и утратившие способность видеть девушки рассказали художнице Юлии Абзатдиновой, каким они представляют или запомнили мир вокруг. С помощью нейросети текстовые описания трансформировались в изображения. Так был создан цикл объемных скульптур под названием "Я никогда этого не увижу. Я никогда этого не забуду". Познакомиться с ним будет интересно для всех.

В общее идея выставочной программы Дома культуры в том, что, когда бы вы сюда ни пришли, вы видите несколько проектов. И рекомендуем всем пережить важный опыт, который мы развиваем внутри Дома культуры ГЭС-2 - это опыт медиации. Это не экскурсии, это не рассказы о том, что хотел сказать художник. Это опыт прохождения по проекту через задавание разных вопросов самому себе", - отметила Алиса Прудникова, программный директор фонда V–A–C и Дома культуры "ГЭС-2".

Увидеть проекты выставки можно будет вплоть до зимних каникул. Вход на все экспозиции Дома культуры бесплатный, по предварительной регистрации.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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