Сергей Собянин: Более 29,8 млн карт москвича выпущено в столице за 23 года

Мэр столицы назвал карту одним из важнейших социальных проектов столицы

Сергей Собянин в своем Телеграм-канале сообщил, что в столице выпустили почти 30 миллионов карт москвича. Мэр столицы назвал данную карту одним из важнейших социальных проектов столицы.

"Карта позволяет пользоваться льготным или бесплатным проездом в городском транспорте, записываться к врачу, бесплатно посещать музеи по программе “Музеи — детям”, получать скидки на товары и услуги и многое другое", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал о сервисах для учащихся и их родителей. В электронном дневнике можно узнать расписание уроков, оценки, домашние задания и даты контрольных работ.

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